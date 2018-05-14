بالفيديو.. اشتباكات بين النواب العرب والشرطة الإسرائيلية بالقدس المحتلة

دارت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين مقدسيين بينهم نواب أعضاء كنيست عرب، مع الشرطة الإسرائيلية المرابطة على مداخل ومخارج الطرقات المؤدية للسفارة الأمريكية في القدس المحتلة.

ورصد فيديو اشتباكات بالأيدي وهتافات، بين شبان من القدس وقوات الاحتلال، بينما اشتبك عدد من نواب الكنيست العرب مع عناصر من الشرطة الإسرائيلية، رفضًا لاحتفال السفارة الأمريكية بافتتاحها في مدينة القدس المحتلة وسط حراسات أمنية مشددة.

وتدور في هذه الأثناء فعاليات افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، بعد إعلان ترامب الأخيرة عاصمة لكيان الاحتلال، بحضور أكثر من 250 ضيفًا من الدبلوماسيين الأمريكيين على رأسهم ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب وزوجها.

وتستمر المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، رفضًا لنقل السفارة التي يتزامن افتتاحها مع ذكرى النكبة الفلسطينية عام 1948.