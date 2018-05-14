الطائرات الإسرائيلية تقصف مواقع في غزة تزامنًا مع “مليونية العودة”

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم الإثنين، عدة غارات على مواقع متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع المظاهرات الفلسطينية والاشتباكات الدائرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات من نوع f16، استهدفت مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في عمق قطاع غزة، إذ قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية موقعًا فلسطينيًا شمال قطاع غزة بثلاثة صواريخ.

وأضافت أن القصف استهدف أيضًا مواقع مختلفة وسط القطاع وجنوبه بأكثر من صاروخ، في حين مازالت تحلق الطائرات الحربية وطيران الاستطلاع على مستويات منخفضة من أجواء قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة لكافة الجهات المعنية؛ من أجل دعم المستشفيات والمراكز والنقاط الطبية، بالأدوية والمستهلكات الطبية للطوارئ بشكل فوري، في ظل توافد مئات الشهداء والمصابين جراء التصعيد الصهيوني شرق قطاع غزة.