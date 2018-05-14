مقتل 3 عناصر من الحشد الشعبي في انفجار بكركوك

قتل 3 من أفراد الأمن العراقي، اليوم الإثنين، في تفجير عبوة ناسفة، في محافظة كركوك شمال العراق.

وأوضح النقيب حامد العبيدي، في شرطة كركوك، أن “عبوة ناسفة، يُرجح أن مسلحي داعش، زرعوها إلى جانب الطريق، انفجرت عند مرور سيارة يستقلها ثلاثة من مقاتلي الحشد العشائري، في قضاء الدبس”.

وأضاف أن التفجير أسفر عن مقتلهم على الفور، فيما بدأت قوات الأمن حملة تمشيط في المنطقة المحيطة؛ بحثًا عن الجناة.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، شهدت كركوك، هجمات متكررة شنها في الغالب مسلحو تنظيم داعش، على أهداف مدنية وعسكرية مختارة.

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استعادة كامل أراضيه من قبضة داعش، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.