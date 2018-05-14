حكومة فلسطين تتهم إسرائيل بارتكاب “مذبحة رهيبة” في غزة

المصدر: ا ف ب

اتهمت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إسرائيل بارتكاب “مذبحة رهيبة” في قطاع غزة، بعد استشهاد نحو 30 فلسطينيًا وإصابة المئات في مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وطالب المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان نشرته وكالة وفا الرسمية للأنباء، بـ”تدخل دولي فوري وعاجل لوقف المذبحة الرهيبة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا البطل” في قطاع غزة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء تدشين الولايات المتحدة سفارتها في القدس لتحقق الوعد المثير للجدل الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب رغم الاستنكار الدولي والغضب الفلسطيني.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الإثنين إن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس “خطوة بالغة الخطورة” معتبرًا أن الإدارة الأميركية لا تدرك “أبعادها الحقيقية”.

وقال أبو الغيط في تصريح للصحافيين إن “تساقط الشهداء الفلسطينيين اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يدق ناقوس خطر وهو تحذير لكل دولة لا تجد غضاضة في التماشي مع المواقف غير الأخلاقية أو القانونية”.

وأضاف أن “افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة يُمثل خطوة بالغة الخطورة لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تُدرك تبعاتها الحقيقية”.