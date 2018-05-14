اللوح: المجلس الوطني الفلسطيني أقرّ خريطة لدعم التحرك دوليًا

قال السفير الفلسطيني لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، إن المجلس الوطني الفلسطيني أقرّ خريطة طريق في دورته المنعقدة مؤخرًا.

وأضاف في حديث لـ”إرم نيوز”، أن الخريطة تبدأ باستعادة وتعزيز الوحدة الفلسطينية والعمل العربي المشترك، ودعم التحرك الفلسطيني على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية على الصعيد الدولي.

وأشار اللوح إلى أن خريطة الطريق تتضمن خطة لتنظيم التحرك والخطوات الفلسطينية في المرحلة المقبلة، لاسيما أنّها تستند إلى قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.

وعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلساته لأول مرة منذ 22 عامًا، في مدينة رام الله نهاية أبريل الماضي، وقد استمرت ثلاثة أيام، تطرقت إلى مسألة نقل السفارة الأمريكية والتطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.