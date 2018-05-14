منظمة التحرير: نقل السفارة الأمريكية للقدس “نكبة جديدة”

وصفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة بـ”النكبة الجديدة للشعب الفلسطيني وللعدالة الأممية والشرعية الدولية”.

وقالت عضو اللجنة حنان عشراوي، في بيان للجنة أصدرته بمناسبة الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية، وافتتاح السفارة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة، إن “النكبة بجميع مكوناتها ما زالت مستمرة فإسرائيل وبدعم ومشاركة من الولايات المتحدة تمعن في مواصلة ظلمها التاريخي عبر ترسيخ مخططاتها المدروسة المرتكزة على تهويد الحيز والمكان الفلسطيني وسرقة الأرض والتاريخ والرواية والثقافة الفلسطينية”.

وأضافت:” يأتي هذا العام وعاصمتنا المحتلة تتعرض لانتهاك قانوني وأخلاقي وسياسي وسرقة متعمدة ومقصودة للحقوق الفلسطينية”.

وطالبت عشراوي، الولايات المتحدة بوقف قراراتها وممارساتها “الاستفزازية وغير القانونية والتعامل بعدالة مع القضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية”.

ومن المقرر أن يشهد عصر اليوم الاثنين، نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى حي أرنونا بالقدس؛ تنفيذًا لقرار الرئيس دونالد ترامب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة أو ما يسمى بـ”قيام إسرائيل”.

واحتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية وإحياء لذكرى النكبة، يستعد عشرات الآلاف من المواطنين في قطاع غزة للمشاركة في مسيرات تخرج على الحدود الشرقية للقطاع مع إسرائيل أطلقوا عليها اسم “مليونية العودة”، اليوم وغدا.