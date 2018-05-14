المالكي يمنى بهزيمة “منكرة” في الانتخابات البرلمانية

مُني رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بخسارة أكثر من ثلثي المقاعد التي كانت بحوزته في البرلمان العراقي، وذلك في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

وأظهرت النتائج التي أعلنتها المفوضية خسارة دولة القانون في أغلب المحافظات العراقية لصالح تحالفات “النصر” بزعامة العبادي و”الفتح” بزعامة هادي العامري و”سائرون” المدعومة من مقتدى الصدر، فضلًا عن تيار الحكمة التابع لعمار الحكيم.

وحصل ائتلاف دولة القانون على أكثر من 90 مقعدًا في البرلمان العراقي خلال انتخابات عام 2014، ليتراجع في هذه الانتخابات إلى نحو 25 مقعدًا بحسب النتائج الأولية واستطلاعات المراكز المختصة.

العاصمة بغداد

ففي العاصمة بغداد حصل ائتلاف دولة القانون على أكثر من 200 ألف صوت، ليحل في المرتبة الثالثة بعد تحالفي الفتح والنصر اللذين حازا المركزين الأول والثاني، بحسب مفوضية الانتخابات التي أعلنت النتائج الأولية فجر اليوم الاثنين.

وفي انتخابات عام 2014 حصل ائتلاف المالكي على مليون و70 ألف صوت في بغداد، تمثل 30 مقعدًا في البرلمان من أصل 70 مقعدًا مخصصة لبغداد.

محافظة المثنى

وفي محافظة المثنى حل ائتلاف المالكي في المرتبة الرابعة، يتقدمه تحالف “سائرون” و”الفتح” و”تيار الحكمة” و”تحالف النصر” إذ حصل على 27 ألف صوت فقط، فيما كان حاصلًا في انتخابات 2014 على 148 ألف صوت.

محافظة بابل

حل ائتلاف المالكي في المرتبة الخامسة في محافظة بابل التي تصدر فيها خلال انتخابات 2014، إذ جاء في المركز الأول تحالف الفتح ثم سائرون والنصر والحكمة.

وحصل ائتلاف المالكي في انتخابات عام 2014 على أكثر من 230 ألف صوت، ليتراجع في هذه الانتخابات، إلى نحو 56 ألف صوت.

محافظة البصرة

أما في محافظة البصرة النفطية الجنوبية وعاصمة العراق الاقتصادية، فحلّ ائتلاف المالكي في المرتبة الرابعة بعد تحالفات الفتح وسائرون والنصر، إذ حصل على 89 ألف صوت فيما حصل في انتخابات 2014 على أكثر من 400 ألف صوت، مثلت 12 مقعدًا في البرلمان من أصل 25 حصة المحافظة.

محافظة كربلاء

وجاء ائتلاف المالكي في المرتبة الرابعة بعد تحالف “الفتح” و”سائرون” و”النصر” وحصل على 34 ألف صوت، فيما كان حاصلًا في انتخابات 2014 على أكثر من 200 ألف صوت.

وكان تحالف المالكي يمتلك 7 مقاعد من أصل 11 حصة المحافظة في البرلمان العراقي.

محافظة النجف

ورغم عدم إعلان مفوضية الانتخابات النتائج الأولية في محافظة النجف إلا أن نتائج غير رسمية قالت، إن تحالفات سائرون والفتح والحكمة والنصر ثم دولة القانون، التي كانت تحتل المركز الأول في المحافظة بواقع أكثر من 200 ألف صوت، تمثل 6 مقاعد من أصل 12.

محافظة واسط

وحل ائتلاف المالكي في المرتبة الخامسة بمحافظة واسط بعد تحالفات “سائرون” و”الفتح” و”النصر” و”الحكمة”، وحصل على 41551. بواقع 6 مقاعد في البرلمان من أصل 11 حصة للمحافظة.

وأعلنت يوم أمس الأحد مفوضية الانتخابات العراقية النتائج الأولية في 10 محافظات فقط، فيما قالت إن “عمليات العد والفرز جارية في المحافظات الأخرى”.

وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية تقدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في الانتخابات البرلمانية بعد فرز أكثر من نصف الأصوات؛ ما يشير إلى عودة مفاجئة للصدر، وتقدم للقوى المناهضة للهيمنة الإيرانية في البلاد.