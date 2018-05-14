الجامعة العربية تعقد اجتماعًا “غير عادي” بشأن نقل سفارة أمريكا للقدس

أعلن مصدر دبلوماسي عربي، الاثنين، أن الجامعة العربية قررت عقد اجتماع “غير عادي” الأربعاء المقبل على مستوى المندوبين الدائمين لبحث القرار “غير القانوني” لنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.

وتفتتح الولايات المتحدة رسميا اليوم الاثنين سفارتها الجديدة في القدس.

ونقلت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية الرسمية، عن المصدر، قوله إن “الاجتماع جاء بناء على طلب مندوب فلسطين وبالتشاور مع مندوب السعودية التي تتولى رئاسة المجلس حاليًا”.

وثار غضب الفلسطينيين من تغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسة التي التزمت بها الإدارات السابقة التي كانت تربط بقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب بإحراز تقدم في جهود السلام.