مفوضية الانتخابات تكشف سبب تأخر النتائج في 8 محافظات عراقية‎

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن 8 محافظات لم تعلن النتائج فيها بسبب عدم الانتهاء من تدقيقها حتى الآن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الدائرة الانتخابية التي تشرف على مراكز الاقتراع بالمفوضية رياض البدران، يوم الاثنين.

وقال البدران إن “8 محافظات عراقية لم يتم إعلان نتائج الانتخابات فيها بسبب عدم الانتهاء من تدقيق نتائجها”.

وأضاف البدران، أن المحافظات هي “أربيل، السليمانية، النجف، دهوك، صلاح الدين، كركوك، ميسان، ونينوى”.

وفي ساعة متأخرة من أمس الأحد أعلن رئيس مفوضية الانتخابات معن الهيتاوي، في مؤتمر صحفي أن نتائج بقية المحافظات ستعلن “في الساعات القليلة المقبلة بعد تدقيقها”.

وبعد فرز أكثر من 95% من الأصوات التي تم الإدلاء بها في 10 من محافظات العراق البالغ عددها 18، تصدرت قائمة “سائرون” التي يتزعمها القيادي الشيعي مقتدى الصدر النتائج.

وفي المركز الثاني جاءت قائمة “الفتح”، برئاسة هادي العامري، القيادي البارز في الحشد الشعبي الذي تدعمه إيران.

أما تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي فكان في المركز الثالث في 6 محافظات والمركز الخامس في بغداد.

واحتل كل من الصدر والعامري الصدارة في أربع من عشر محافظات تم فرز الأصوات فيها، لكن كتلة الصدر حصلت بشكل ملحوظ على أصوات أكثر في العاصمة بغداد التي تحظى بأكبر عدد من المقاعد.

وأظهرت النتائج تراجع قائمة ائتلاف دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي .

ولم تعلن المفوضية عدد المقاعد التي حصلت عليها كل كتلة، وقالت إنها ستعلن ذلك يوم الاثنين بعد إعلان نتائج باقي المحافظات.

والانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت، هي الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم “داعش” نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.