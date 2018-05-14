أول رئيسة لبلدية تونس العاصمة تتعهد بتحسين أوضاع المدينة خلال شهر

أكدت رئيسة بلدية العاصمة تونس الجديدة، سعاد عبدالرحيم، تمسكها بمنصب “شيخ المدينة”، متعهدة للناخبين بتحسن أوضاع مدينتهم خلال شهر من توليها رئاسة البلدية.

وتصدرت قائمة حركة النهضة في بلدية العاصمة، بقيادة سعاد عبدالرحيم، نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في 6 مايو/أيار الجاري، بنسبة 33.8%، لتصبح أول تونسية ترأس بلدية العاصمة.

واعتبرت عبدالرحيم في مقابلة صحفية، أن “انتخابها من قبل الشارع التونسي فيه رسائل داخلية وخارجية، ودليل على أن العقلية بدأت تتغير”.

وقالت: “الشارع التونسي أعطى درسًا للسياسيين والنخب المثقفة، يجب أخذه بعين الاعتبار”.

وأضافت: “الثقة الكبيرة التي منحني إياها الناخبون تجعلني أتمسك برئاسة بلدية تونس، وحقي في ذلك”.

وشددت على “حق كل رئيس قائمة في تونس بالترشح لرئاسة البلدية، مشيرة إلى وجود “آلية انتخاب حال غياب التوافق، وأن تونس بحاجة إلى توافقات”.

ونوهت عبدالرحيم إلى أن “المفاوضات حول التوافقات ستبقى للأجهزة المركزية للحزب (حركة النهضة)”.

وفي تصريحات إعلامية، الأربعاء الماضي، قال المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قايد السبسي، إنه “لن يتحالف مع حركة النهضة في المجالس البلدية”.

والخميس، أكد المكلف بالشؤون السياسية في “نداء تونس”، برهان بسيس، في تصريحات إعلامية، أن حزبه “سيسعى لرئاسة بلدية العاصمة مهما كان المنافس، امرأة أو رجلًا”.

جدل حول المنصب

وبخصوص الجدل الذي أثير حول توليها المنصب، قالت عبدالرحيم: “ردود الفعل ضد تواجدي كرئيس بلدية، عادية، مقارنة بالحراك السياسي الذي نعيشه اليوم”.

وأرجعت ردود الفعل حول فوزها، إلى أن “النتيجة ربما لم تكن متوقعة”.

وتوالت ردود الفعل على المنصات الإعلامية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول فوز أول إمرأة تترشح على رأس قائمة لانتخابات بلدية العاصمة تونس.

واعتبر مسؤول الإعلام في حركة نداء تونس، فؤاد بوسلامة، أنه لا يمكن لعبدالرحيم، تولي المنصب لدواع دينية “إذ يتعذر عليها كامرأة حضور الاحتفالات الدينية في المساجد إلى جانب كبار المسؤولين”.

وإثر ذلك، أصدر المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، حافظ قايد السبسي، بيانًا، الثلاثاء الماضي، عزل فيه بوسلامة من منصبه.

ونفت عبدالرحيم ما يروج من أخبار انتشرت حول أنها لم تولد في العاصمة، قائلة: “أنا ولدت في العاصمة تونس وكذلك والداي، أما جدي فهو من المطوية (محافظة قابس –جنوب)”.

وينتظر أن تتولى المجالس البلدية المنتخبة مهامها نهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل، بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية.

وتصدّرت القوائم المستقلة نتائج الانتخابات البلدية التونسية بنسبة 32.9%، تلتها حركة النهضة بنسبة 29.68%؛ ثم نداء تونس بنسبة 22.17%.

وجرت الأحد الماضي، أول انتخابات بلدية بعد ثورة تونس يناير 2011، وتنافست في 350 دائرة بلدية 2074 قائمة، منها 1055 قائمة حزبية، و159 قائمة ائتلافية، و860 قائمة مستقلة.

ويتجاوز عدد المقاعد المتنافس عليها 7200 مقعد بالمجالس البلدية.