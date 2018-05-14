إصابة شرطي إسرائيلي إثر “زجاجة حارقة” في القدس

أُصيب شرطي إسرائيلي بجروح طفيفة في ساعات الليل، بعد أن ألقى فلسطينيون زجاجة حارقة على منزل يقيم فيه مستوطنون إسرائيليون في القدس الشرقية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب، إنه “تم إلقاء زجاجة حارقة على منزل في القدس الشرقية خلال ساعات الليل”، مضيفة أنه “أصيب شرطي تواجد في المكان بجروح طفيفة بعد وصول شظايا إلى عينه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وتابعت الشرطة الإسرائيلية قولها إنها “تعمل على ملاحقة المهاجمين”.

ولم تحدد الشرطة الإسرائيلية الحي الذي وقع فيه الحادث.

وتشهد مدينة القدس منذ أمس حالة من التوتر بالتزامن مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس مساء اليوم الاثنين.

على صعيد متصل، أعطب مستوطنون إسرائيليون إطارات سيارات في بلدة شعفاط شمال القدس، وخطّوا شعارات معادية للفلسطينيين على بعض الجدران في البلدة.

وقال شهود عيان إن “مستوطنين أعطبوا خلال ساعات الليل، إطارات 28 سيارة لمواطنين فلسطينيين في حي السهل في بلدة شعفاط”، مضيفين أن “المستوطنين خطّوا أيضًا شعارات معادية للعرب على بعض الجدران في الحي”.

وفي هذا الصدد، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه “تم خلال ساعات الليل إعطاب إطارات عدد من السيارات في القدس وخط شعارات على سيارات وعلى جدران منازل”، مضيفة أنه “شرعت الشرطة بالتحقيق في الحادث”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يُقدم فيها مستوطنون على مثل هذا الاعتداء في حي السهل الملاصق لمستوطنة “رامات شلومو” المقامة على أراضي شعفاط.

وسبق للمستوطنين أن قاموا قبل عدة أشهر بإعطاب إطارات وخط شعارات معادية للعرب في حي السهل.

ويطلق المستوطنون على هذه الاعتداءات اسم ” تدفيع الثمن” التي تشمل الاعتداء على ممتلكات فلسطينية ومقدسات إسلامية ومسيحية.