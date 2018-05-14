الانتخابات العراقية.. ترجيح فقدان أسماء بارزة لمقاعدها في البرلمان

كشفت مصادر عراقية في المجلس الأعلى الإسلامي، اليوم الاثنين، عن خسارة أسماء سياسية بارزة في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت السبت الماضي.

وقالت المصادر إن “رئيس البرلمان العراقي الذي ينتمي للمكون السني سليم الجبوري ونائبه الأول الشيعي همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ونائبه الثاني عن حركة التغيير الكردية آرام شيخ محمد خسروا مقاعدهم في الانتخابات البرلمانية وفقًا للنتائج الأولية”.

وبحسب المصادر فإن “هناك شخصيات سياسية بارزة خسرت مقاعدها البرلمانية في الانتخابات وهم عامر الخُزاعي، وصادق الركابي، وعديلة حمود (وزيرة الصحة حاليًا)، وعالية نصيف، وعلي العلاق” وهم من الشخصيات المقربة من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وقيادات بحزب الدعوة الإسلامية.

كما خسرت ميسون الدملوجي عن قائمة ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي، إضافة لقيادات بارزة في المجلس الأعلى منهم الشيخ محمد تقي المولى، وحامد الخضري.

وبحسب مواقع إخبارية عراقية، فإن النائبة عن محافظة بابل حنان الفتلاوي زعيمة كتلة إرادة، من المحتمل أن تنضم إلى أبرز خاسري الانتخابات.

من جانب آخر، شدد برلمانيون تركمان وعرب في محافظة كركوك، على ضرورة إعادة فرز الأصوات في المحافظة يدويًا، بدلًا من العد الإلكتروني بعد انتشار مزاعم عن “تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية”.

وخلال مؤتمر صحافي بالمحافظة، قال رئيس الجبهة التركمانية أرشد صالحي، إن “المظاهرات التي بدأت أمس في كركوك للتأكيد على هذا المطلب وتواصلت اليوم، ستستمر في حال لم يتم إجراء العد اليدوي”.

من جهته أكد نائب رئيس الجبهة حسن توران خلال المؤتمر، على أنهم “سيقبلون بأي نتيجة تصدر عن العد اليدوي”.

وقال النائب العربي محمد تميم إنه “في حال لم يلبَ مطلبنا ستتواصل الاحتجاجات وصولًا إلى العصيان المدني”.

ويقول الناخبون التركمان والعرب في كركوك، إنه “تم التلاعب بالعد الإلكتروني، لصالح أحزاب كردية”.

وفي وقت سابق الأحد، أبدى “الاتحاد الوطني الكردستاني”، وهو أحد حزبين رئيسين في إقليم شمال العراق، رفضه للاتهامات التي طالته بـ”تزوير” نتائج الانتخابات في محافظة كركوك.