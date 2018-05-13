أنباء عن تصدّر قائمة العبادي نتائج الانتخابات التشريعية في العراق

المصدر: ا ف ب

تصدّرت قائمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نتائج الانتخابات التشريعية، تبعها تحالف “سائرون” الذي يضم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، والحزب الشيوعي، بحسب نتائج أولية غير رسمية.

ونقلت “فرانس برس” عن مصادر سياسية رفيعة عدة لم تسمها، قولها إن “قائمة العبادي حصلت على نحو 60 مقعدًا من أصل 329 في البرلمان”، ما يفتح الباب أمام رئيس الوزراء لولاية ثانية.

وحلَّ في المركز الثاني تحالف “سائرون” بين التيار الصدري والشيوعيين، الذين يتظاهرون منذ ثلاث سنوات ضد الفساد، ويدعون إلى تغيير الطبقة السياسية.

وأشار المسؤولون إلى أن تحالف “سائرون” حصل على 51 مقعدًا في البرلمان المقبل.

وفي المركز الثالث، بنحو ثلاثين مقعدًا، حلَّ تحالف “الفتح” الذي يضم قادة فصائل الحشد الشعبي.

وبعدد مقاعد أقل، حلّت لائحتا رئيسي الوزراء السابقين إياد علاوي ونوري المالكي، ويأمل الأخير الذي لم يرضَ بإزاحته عن الحكم في العام 2014 لصالح العبادي، بالعودة إلى السلطة.