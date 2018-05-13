تحالف يقوده الحشد الشعبي يقول إنه يتصدر نتائج انتخابات العراق

قال تحالف “الفتح”، الذي تقوده قوى سياسية محسوبة على ميليشيا “الحشد الشعبي“، الأحد، إنه يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت السبت، ومن المقرر إعلان نتائجها خلال ساعات.

يأتي ذلك في ظل اتهامات بحدوث “تلاعب” في الانتخابات وتضارب بشأن الجهة التي تتصدرها؛ إذ أعلن ائتلاف “النصر”، الذي يقوده رئيس الوزراء “حيدر العبادي”، في وقت سابق اليوم، إن الائتلاف متقدم في النتائج.

وأكد المتحدث باسم التحالف، أحمد الأسدي، في مؤتمر صحفي ببغداد، أن تحالفه يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية حسب النتائج التي تلقاها التحالف من مراقبيه على عملية الاقتراع.

وأضاف: “في حال حدوث أي تلاعب بالعد والفرز سنلجأ للعد اليدوي”.

وأشار الأسدي إلى أن “الإشكالات التي حدثت خلال عملية الاقتراع أثرت سلبيا على الناخبين”، مشيرًا إلى رفض تحالفه لأي خروقات وقعت خلال عملية الاقتراع.

ويضم ائتلاف الفتح 18 كيانًا من أجنحة سياسية لفصائل الحشد الشعبي، أبرزها منظمة بدر بقيادة هادي العامري (زعيم التحالف)، وجماعة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي. وهي في الغالب قوى على صلة وثيقة بإيران.

والسبت، أجريت الانتخابات في العراق، بنسبة مشاركة 44.52% تمثل 10.8 مليون ناخب من أصل 24 مليونًا يحق لهم التصويت.

والانتخابات البرلمانية الحالية، هي الأولى التي تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم داعش نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.