أسامة النجيفي يحذر من “أزمة” في العراق بسبب الانتخابات

حذر نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي من أزمة قد يشهدها العراق جراء تدني نسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية، ورفض بعض الكتل السياسية لنتائج مسربة، داعيًا الأطراف والكتل السياسية إلى “الهدوء والحوار وحفظ البلاد من الفوضى”.

وقال النجيفي، وهو قيادي سني بارز ويتزعم تحالف القرار العراقي، في بيان اليوم الأحد: “لا تخفى عليكم جميعًا النتائج السلبية لانخفاض نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية“.

وأشار إلى أن “عدم قناعة الكثير من التحالفات السياسية بنتائج الانتخابات، سيدفع العراق إلى “أزمة جديدة قد تتعدى تأخير تشكيل الحكومة القادمة، أو القناعة بقدرتها على مواجهة التحديات”.

ودعا النجيفي قادة وأعضاء الكتل السياسية إلى “الهدوء والحوار لمعالجة الأزمة الحالية، وأن يضعوا نصب أعينهم حفظ وضع العراق من الفوضى أو الخلافات، التي تفتح المجال للأجندات الأجنبية”.

ويأتي التحذير بعد ساعات من مطالبة ائتلاف الوطنية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، بإلغاء نتائج الانتخابات وتشكيل حكومة تصريف أعمال تمهد لإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأرجع الائتلاف مطالبه إلى ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات وحدوث “تزوير” في العملية.

كما يحتج التركمان والعرب منذ يوم أمس، على نتائج مسربة للانتخابات في محافظة كركوك، ويتهمون حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالتزوير، مطالبين بإعادة فرز الأصوات يدويًا.

وكان مصدر في مفوضية الانتخابات قد قال، في وقت سابق اليوم الأحد، إن قائمة “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، تتقدم على بقية الكتل وتأتي خلفها قائمة “سائرون” التي تحظى بدعم التيار الصدري.

وأمس، أجريت الانتخابات في العراق، بنسبة مشاركة 44.52% تمثل 10.8 مليون ناخب من أصل 24 مليونًا يحق لهم التصويت.

وهذه أول انتخابات تجري في البلاد، بعد هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية غدًا الإثنين، إذ تتنافس القوائم لشغل 329 مقعدًا في البرلمان، الذي سينتخب بدوره رئيسَي الجمهورية والوزراء.