انتقادات حادة للسلطات الجزائرية بعد تفريقها بالقوة احتجاجات لأطباء (صور)

أدانت تنسيقية الأطباء المقيمين في الجزائر، اليوم الأحد، ما وصفته بـ”العنف” الذي استخدمته قوات الأمن الوطني لتفريق المتظاهرين بمدينة وهران الغربية، ما أدى إلى وقوع إصابات وجرحى بصفوف الأطباء المحتجين، بحسب المتظاهرين.

وندد الناطق الرسمي باسم “التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين” الطبيب حمزة بوطالب، بـ”رفض السلطات الجزائرية الاستجابة لمطالب المحتجين، واكتفائها بإرسال قوات الشرطة لتعنيف حملة الشهادات الجامعية العليا في العلوم الطبية”، وفق تعبيره.

وقال في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن “الأطباء الشبان يتعرضون منذُ أشهر لمضايقات تسيء إلى الحكومة الجزائرية وجهاز الأمن، إضافة إلى أن التفريق بالقوة للمتظاهرين يتعارض مع القانون الذي يجيز المسيرات السلمية”.

ولم يسبق للسلطات الأمنية منع المظاهرات الاحتجاجية في المحافظات الكبرى، مع أنها ظلت تترصد لأي محاولات احتجاجية بالعاصمة الجزائرية، عملًا بقانون منع التظاهر الصادر في العام 2001.

وطالبت المنظمة التي ترعى شؤون الأطباء المقيمين بما وصفته “فك الحصار الأمني والسياسي على المتظاهرين”، مهددة بـ”التصعيد وتنظيم اعتصامات أمام كبرى المستفشيات الجزائرية في المدن الشمالية والوسطى، للتضامن مع الأطباء المعتقلين والمصابين في مدينة وهران”.

ويُطالب المحتجون بـ”إلغاء إجبارية الخدمة المدنية، المفروضة عليهم بعد التخرج من كليات الطب بالمناطق الصحراوية، لغياب شروط العمل المريحة، إضافة إلى إسقاط شرط الخدمة العسكرية”.

وكثيرًا ما يخرج هؤلاء إلى شوارع العاصمة والمدن الكبرى للتنديد بأن هذين الشرطين يعوقان التحاقهم بالحياة المهنية، ويستهلكان من الوقت حوالي السنتين قبل توظيفهم بمناصب شغل دائمة”، وهم يعتبرون أن السلطات “لا تتعامل بشفافية في توزيع الأطباء الشبان على المستشفيات”.

وجددت “تنسيقية الأطباء”، التي تمثل ما يزيد عن 15 ألف طبيب، مطالبها قبل العودة إلى المستشفيات ومقاعد آخر سنة جامعية في تكوينهم، محذرة من أن “الأطباء يتعرضون لتدمير مستقبلهم بسبب رفض السلطات مناقشة مطالبهم المشروعة”.

وفشلت مبادرات سياسية سابقة في احتواء غضب الأطباء الجزائريين، وسط تجاذب بين أحزاب المعارضة والموالاة، ورفض وزارة الصحة مناقشة المطالب بمبرر أنها “تعجيزية”، بينما يهدد المحتجون بالتصعيد إلى حين رضوخ الحكومة.