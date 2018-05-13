فلسطين تطلب اجتماعًا للجامعة العربية لبحث نقل السفارة الأمريكية

طالبت فلسطين الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل على مستوى المندوبين، الأربعاء المقبل؛ لبحث نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقال سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها بجامعة الدول العربية دياب اللوح، إنه “تقدم بهذا الطلب إلى الجامعة بناءً على توجيه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.

ولم تعلن الجامعة العربية عن موقفها تجاه الطلب حتى الساعة 14:25 ت.غ.

ومن المقرر أن يشهد غدًا الإثنين، نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى حي أرنونا في القدس؛ تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حدد الموعد، ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل، وهو تاريخ نكبة الشعب الفلسطيني.

وأعلن ترامب في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، القدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده إليها؛ ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.