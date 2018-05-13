زعيم ميليشيا عراقي يحمل “السفارة الأمريكية” مسؤولية ضعف المشاركة بالانتخابات

حمّل زعيم ميليشيا “عصائب أهل الحق” في العراق، قيس الخزعلي، مسؤولية ضعف المشاركة بالانتخابات البرلمانية العراقية، التي جرت أمس السبت، لـ”السفارة الأمريكية” في بغداد.

وقال الخزعلي، زعيم الميليشيا المنضوية في “قائمة الفتح”، في تغريدة على “تويتر”، إن أحد أسباب ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات يرجع إلى “التخويف” الذي بثته السفارة الأمريكية في بغداد.

وكتب في تغريدته: “رغم ضعف المشاركة نسبيًا والتي كان من أسبابها التخويف الذي بثته السفارة الأمريكية من استهداف داعش للمراكز الانتخابية، إلا أننا نبارك لكل أبناء شعبنا نجاح الانتخابات ونتمنى أن تكون نتيجتها حكومة بعيدة عن المحاصصة والفساد”.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد أصدرت تحذيرات من هجمات إرهابية “محتملة” تستهدف المراكز الانتخابية في عموم العراق، وخصّت بالذكر منطقتي الغزالية وأم القرى في بغداد.

وذكرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن نسبة الإقبال بلغت 44 في المئة، في حين كانت نسبة الإقبال لا تقل عن 60 في المئة في الانتخابات التي جرت منذ 2005، وخاض أكثر من 7 آلاف مرشح في 18 محافظة الانتخابات هذا العام من أجل الفوز بمقاعد في البرلمان الذي يضم 329 مقعدًا.

وفي سياق متصل، ثمّن المرجع الديني الشيعي، جواد الخالصي، مقاطعة الشعب العراقي للانتخابات البرلمانية، واصفًا ذلك بـ”الموقف الوطني الشجاع لجماهير العراق بكافة أطيافه لهذا الوعي الكبير الواضح”.

ودعا الخالصي، في بيان صحفي “جميع المرجعيات الدينية والتكتلات والمنظمات والجبهات التي قاطعت الانتخابات إلى مؤتمر وطني شامل يُرسم فيه ملامح الفترة القادمة”، مشددًا على ضرورة العمل لتشكيل حكومة “إنقاذ وطني” تدير البلد لفترة مؤقتة.

وكان الخالصي قد دعا باستمرار خلال خطب صلاة الجمعة في الأسابيع التي سبقت موعد الانتخابات إلى مقاطعتها.

وطالب ائتلاف “الوطنية” بزعامة إياد علاوي، في وقت سابق اليوم، بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة إجرائها في وقت لاحق حتى توفير “الظروف الملائمة”، داعيًا إلى الإبقاء على الحكومة الحالية التي يرأسها حيدر العبادي لتصريف الأعمال.

وشهدت الانتخابات العراقية موجة من الخروقات من قبل بعض الجماعات الشيعية المشاركة بالمنافسة، وفي مقدمتها التيار الصدري الذي شارك بقائمة سائرون.

وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء بأن “ائتلاف النصر”، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي تصدّر النتائج الأولية للانتخابات تلته قائمة “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر.