سوريا.. وصول القافلة الخامسة من مهجري حمص إلى حلب وإدلب‎

وصلت اليوم الأحد، القافلة الخامسة من مهجّري ريف حمص الشمالي، إلى الريف الغربي لمحافظة حلب، ومحافظة إدلب في سوريا.

وتضم القافلة الجديدة 3 آلاف و500 شخص، موزعين على 54 حافلة.

ورافقت القافلة 160 سيارة مدنية، فيما جرى توزيع المهجّرين على مراكز إقامة مؤقتة ومدارس ومساجد في الريف الغربي لحلب وإدلب.

وأصبح بذلك إجمالي عدد من جرى إجلاؤهم من ريف حمص الشمالي أكثر من 13 ألفًا و500 شخص.

يشار إلى أن منطقة الشمال السوري، استقبلت مؤخرًا أعدادًا كبيرة من المهجّرين، يفوق بكثير قدرتها الاستيعابية، ما أدى لبروز مشكلة تأمين مساكن للمدنيين.

ومن المتوقع أن تستمر المنطقة باستقبال دفعات جديدة من المهجّرين.

ووافقت المعارضة السورية في ريف حمص الشمالي المحاصر (وسط) في الثاني من الشهر الجاري، على اتفاق فرضته روسيا لتسليم المنطقة للنظام السوري، وإخلائها من المعارضين.

ونص الاتفاق على تسليم السلاح الثقيل لدى مقاتلي فصائل المعارضة، وتهجير من لا يرغب بالبقاء في المنطقة، وتسوية أوضاع من يبقى منهم.

ويعيش نحو 250 ألف مدني في ريف حمص الشمالي الذي تحاصره قوات النظام منذ أكثر من 5 سنوات، والمنطقة مشمولة باتفاق “خفض التوتر” الذي أبرم خلال محادثات العاصمة الكازاخية أستانة في 2017.