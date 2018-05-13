بسبب نقل السفارة للقدس.. اتحاد الشغل التونسي يدرس منع شحن وتفريغ البواخر الأمريكية

قال الكاتب العام المساعد للاتحاد المحلي للشغل في تونس (أكبر نقابة عمالية في البلاد) محمد عباس إن “الاتحاد يدرس مقترحًا بمنع تفريغ وشحن البواخر الأمريكية القادمة إلى الموانئ التونسية، تنديدًا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وجاءت تصريحات عباس، على هامش اجتماع شعبي نظمه الاتحاد المحلي في صفاقس (جنوب)، الأحد، رفضًا لقرار ترامب، اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وأكد الكاتب العام المساعد أن الاتحاد بانتظار “قرار من هياكلنا النقابية، للتنسيق فيما بيننا وتفعيل هذا المقترح على أرض الواقع”.

ولم يشر عباس إلى حاجة المقترح لموافقات حكومية أو سيادية من بلاده، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ.

وأضاف: “نحن ندعم بقوة حق العودة للفلسطينيين المهجرين من أراضيهم عنوة، منذ 1948”.

ومن المقرر أن يشهد يوم غد الإثنين، نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب لحي “أرنونا” بالقدس؛ تنفيذًا لقرار الرئيس دونالد ترامب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل، وهو تاريخ “نكبة” الشعب الفلسطيني.

ولا تتوفر أرقام رسمية حول مدى اعتماد البواخر الأمريكية على الموانئ التونسية في تحميل أو تفريغ حمولتها.

ويطلق الفلسطينيون مصطلح “النكبة” على عملية تهجيرهم من أراضيهم على أيدي “عصابات صهيونية مسلحة” عام 1948، ويحيونها في 15 مايو/ أيار من كل عام بمسيرات احتجاجية، وإقامة معارض تراثية تؤكد حقهم في العودة لأراضيهم، وارتباطهم بها.