إحصاء: 13 مليون فلسطيني حول العالم 46% منهم لاجئون‎

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، اليوم الأحد، إنّ عدد اللاجئين الفلسطينيين بلغ عشية الذكرى الـ70 للنكبة حوالي 5.87 مليون شخص، وهو ما يشكل نسبة 46% من إجمالي الفلسطينيين حول العالم البالغ 13 مليونًا.

وأضاف في بيان صحفي، أنّ 28.4% من اللاجئين يعيشون في 58 مخيمًا رسميًا تابعًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأممية “أونروا”، بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيمًا في لبنان، و19 مخيمًا في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

وأِشار “الإحصاء” إلى أنّ هذه التقديرات هي الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين لدى “الأونروا”.

ولا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 (حسب تعريف وكالة أونروا)، ولا يشمل الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب، والذين لم يكونوا لاجئين أصلًا.

وبلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة حوالي 42.5% من مجمل السكان.

وأشار بيان جهاز الإحصاء المركزي، إلى أن الشعب الفلسطيني زاد بمقدار 9 أمثال منذ “النكبة”، ليصل عدده في شتى أنحاء العالم حوالي 13 مليونًا.

وأوضح أنّ “العصابات الصهيونية سيطرت في العام 1948 على 774 قرية ومدينة فلسطينية، حيث تم تدمير 531 منها بالكامل، ونفذت العصابات أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني”.

وسيطرت إسرائيل في العام 1948 على أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27 ألف كيلومتر، بما فيها من موارد وما عليها من سكان.