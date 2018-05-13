بالتزامن مع أزمة المترو.. السيسي يطلق مبادرة جديدة

أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مبادرة جديدة لاستقبال أسئلة واستفسارات مواطنيه، وذلك ضمن حملته التي أطلقها العام الماضي تحت شعار “اسأل الرئيس”.

وتتزامن مبادرة السيسي مع أزمة ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وسط دعوات بإلغاء تلك الزيادات مع دخول شهر رمضان المبارك.

وأعلنت صفحة الرئيس السيسي الرسمية على “تويتر”، عن تدشين مبادرة جديدة لاستقبال أسئلة المواطنين في الفترة من الـ 13 إلى الـ 15 من مايو.

وكتب الرئيس عبر صفحته: “منذ البداية اتخذنا معًا الحوار طريقاً لمواجهة التحديات، وفي إطار السعي الدائم للتواصل فقد تم فتح باب تلقي الأسئلة من خلال أسال الرئيس ‏في الفترة من الـ 13 إلى الـ 15 من مايو”.

ومبادرة “أسال الرئيس” هي من نتاج مؤتمرات الشباب التي شهدتها البلاد العام الماضي في بضع محافظات بمشاركة الرئيس السيسي.

وقرر السيسي إطلاق مبادرة “أسال الرئيس” التي يتم طرحها من حين إلى آخر بداية من شهر أبريل 2017 وتحديدًا خلال مشاركته بمؤتمر الشباب بمحافظة الإسماعيلية.

وأثار قرار تقسيم تذاكر المترو إلى ثلاث شرائح، حالة غضب في الأوساط النيابية والشعبية، وسط دعوات للمقاطعة.

وشمل قرار تقسيم تذاكر المترو ثلاث شرائح، هي: الأولى بـ 3 جنيهات (نحو 17 سنتًا أمريكيًا) لعدد 9 محطات، والثانية بـ 5 جنيهات (نحو 28 سنتًا) لـ16 محطة، والثالثة بـ7 جنيهات (نحو 40 سنتًا) لجميع المحطات، فيما سيركب ذوو الاحتياجات الخاصة لجميع المناطق بتذكرة سعرها 50 قرشًا.