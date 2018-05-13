مصر.. تبرئة ضابطين من واقعة تعذيب محامي حتى الموت

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإلغاء السجن المشدد لضابطي الشرطة المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت داخل أحد أقسام الشرطة.

وتوفي المحامي كريم حمدي في مستشفى بالقاهرة شباط/فبراير 2015 بعد نقله إليه بعد تعرضه لإصابات بالغة، نتجت عن عمليات تعذيب في قسم شرطة المطرية شمال شرق العاصمة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا جديدًا ببراءة الضابطين بجهاز الأمن الوطني عمر محمود ومحمد محمدين، خلال إعادة محاكمتها بالقضية.

يشار إلى أن النيابة العامة أحالت الضابطين اللذين يعملان في قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة بوزارة الداخلية إلى المحاكمة في نيسان/ أبريل 2015، بعدما رصدت أدلة كافية لقيام المتهمين بتعذيب المحامي لانتزاع اعترافات منه.

وأفاد تقرير للطب الشرعي حينها حول وفاة المحامي، بأنه نقل إلى المستشفى مصابًا بكسور في الضلوع وإصابات أخرى.