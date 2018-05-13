استقالة مدير مكتب سعد الحريري بعد خسائر “المستقبل” في الانتخابات

عين رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مديرًا جديدًا لمكتبه، بعد أن خسر تيار “المستقبل” بزعامته أكثر من ثلث مقاعده في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي.

وفاز تيار “المستقبل” بعشرين مقعدًا بعدما حصد 33 مقعدًا في الانتخابات السابقة التي جرت في 2009.

وقال الحريري في كلمة الأسبوع الماضي بعد الانتخابات، إن “تيار المستقبل كان يتوقع نتيجة أفضل” مضيفًا “هناك ثغرات كانت في تيار المستقبل وكل واحد مسؤول عنها ستتم محاسبته”.

وأعلن مكتب الحريري أن “نادر الحريري ابن عمة رئيس الوزراء، استقال في ساعة متأخرة الليلة الماضية”، مضيفًا أن “الحريري كلف محمد منيمنة بتولي مهام مدير مكتب رئيس الوزراء بالوكالة”.

ورغم خسائر تيار “المستقبل”، فإن الحريري مازال الأوفر حظًا لتشكيل الحكومة المقبلة بوصفه زعيم أكبر كتلة سنية في البرلمان، ويجب أن يكون رئيس الوزراء اللبناني سنيا بموجب نظام طائفي لتقسيم السلطة.

وحقق حزب الله المدعوم من إيران وأفراد وفصائل، تؤيد امتلاكها للسلاح، مكاسب كبيرة في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، وحصدوا ما يربو على نصف مقاعد البرلمان، فيما فاز حزب “القوات اللبنانية” بعدد 15 مقعدًا أي أنه ضاعف عدد نوابه تقريبًا.

وتنتهي فترة ولاية البرلمان الحالي في 20 أيار/مايو، ومن المتوقع أن تكون مفاوضات تقسيم المناصب في الحكومة الجديدة صعبة.