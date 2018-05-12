12 قتيلا إثر تفجير سيارة مفخخة في إدلب السورية

قتل 12 شخصا وأصيب 25 آخرون على الأقل، السبت، في تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى بمحافظة إدلب شمالي سوريا.

وقال مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في المحافظة، مصطفى حاج يوسف، إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مستشفى وسط مدينة إدلب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

وأضاف حاج يوسف أن التفجير أودى بحياة 12 شخصا و25 جريحا على الأقل، وفق حصيلة أولية.

وأشار إلى أن مصالح الدفاع المدني قامت بنقل المصابين لمستشفيات قريبة من مكان التفجير.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة (8:05 ت.غ).

ومحافظة إدلب هي أكبر منطقة مكتظة بالسكان لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة التي تقاتل النظام.

وحسب بيانات الدفاع المدني السوري، فإن غارات جوية وبرية يشنها النظام السوري وداعموه، منذ بداية العام الجاري، أدت إلى مقتل 674 مدنياً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 4 آلاف و204 آخرين بجروح.