خطيب الأقصى لـ”إرم نيوز”: إسرائيل تتهمني بـ”التحريض” وتحظر دخولي مناطق السلطة لـ 4 أشهر

اتهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، بأنه يشكل خطرًا على الأمن الإسرائيلي.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد فرضت يوم الأربعاء الماضي أمرًا يقضي بمنع صبري من دخول الضفة الغربية المحتلة، إذ استدعت الأخير إلى مقر شرطة المسكوبية في القدس المحتلة، وسلمته الأمر القاضي بمنعه من دخول مناطق السلطة الفلسطينية بتاتًا، لمدة 4 أشهر كاملة من تاريخ تسليم الأمر.

وقال صبري، إنه “في مطلع شهر أيار/ مايو الجاري، منعته إسرائيل من السفر إلى الخارج لمدة 30 يومًا، بعد أن حققت معه مطولًا، تحت ذريعة المشاركة في مؤتمرات تمس أمن الدولة”.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن “القرار الأول تم فرضه من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي، والثاني جاء بقرار عسكري من قائد المنطقة الوسطى، بهدف تكميم الأفواه ومنع أي معارضة لسياستهم العدوانية”.

وتابع صبري قائلًا: إنهم “يدّعون بأن سبب منعي هو التحريض، وهم يستندون في قراراتهم الباطلة على قانون الطوارئ لعام 1945 منذُ الحكم البريطاني، والآن يطبقه الاحتلال ضد سكان القدس”.

وأكد أن مثل هذه القرارات لن تثنيه عن حقه الشرعي في الدفاع عن المسجد الأقصى ومدينة القدس، ولن تعرقل عمله، قائلًا: إن “قوانين الطوارئ التي تفرضها إسرائيل تعاقب الناس دون إدانة أو إدراج أي دليل للتهمة الموجهة، والتهمة الروتينية التي تدعيها إسرائيل هي التحريض ومس أمن الدولة وهي تتهمني بأنني أشكل خطرًا عليها”.

وفيما يتعلق بالاجراءت التي سيقوم بها المقدسيون يوم نقل السفار الأمريكية قال صبري، إنه “ستكون هناك اعتصامات أمام مقر السفارة الأمريكية في مدينة القدس، وهذا فقط ما يستطيعون القيام به أمام غطرسة الاحتلال الصهيوني”.

وتساءل صبري: “لو قمنا باعتصامات يومية أو مطالبات لإيقاف نقل السفارة أين سنذهب بعد ذلك؟ الوضع الآن صعب جدًا، خاصة أن منطقة نقل السفارة منطقة عسكرية ويمنع بشكل قاطع وصول أي شخص إليها”.