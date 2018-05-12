القافلة الثالثة من مهجري حمص تصل ريف حلب الغربي (صور)

وصلت، اليوم السبت، القافلة الثالثة من مهجّري ريف حمص الشمالي، إلى الريف الغربي لمحافظة حلب شمالي سوريا، وتضم 3 آلاف و500 شخص، موزعين على عشرات الحافلات.

وأصبح بذلك إجمالي عدد من جرى إجلاؤهم في القوافل الثلاث أكثر من 9 آلاف شخص من ريف حمص الشمالي.

وكانت القافلة الأولى وصلت مشارف مدينة الباب في ريف حلب الشرقي شمالي سوريا في 8 أيار/مايو الجاري، أما الثانية فوصلت الشمال السوري في 9 من الشهر نفسه.

ووافقت المعارضة السورية في ريف حمص الشمالي المحاصر، في الثاني من الشهر الجاري، على اتفاق فرضته روسيا لتسليم المنطقة للنظام السوري، وإخلائها من المعارضين.

ونص الاتفاق على تسليم السلاح الثقيل لدى مقاتلي فصائل المعارضة، وتهجير من لا يرغب البقاء في المنطقة، وتسوية أوضاع من يبقى منهم.

ويعيش نحو 250 ألف مدني في ريف حمص الشمالي الذي تحاصره قوات النظام منذ أكثر من 5 سنوات، والمنطقة مشمولة باتفاق “خفض التوتر” الذي أبرم خلال محادثات العاصمة الكازاخية أستانة في 2017.