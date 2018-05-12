الأمن العراقي يقتل انتحاريين خططا لمهاجمة مراكز اقتراع

قال مصدران أمنيان عراقيان، اليوم السبت، إن قوات الأمن أحبطت هجومين لتنظيم داعش كانا يستهدفان مراكز اقتراع في محافظتي ديالى وكركوك.

وانطلقت في تمام الساعة الـ7 بتوقيت بغداد (4 ت.غ) والمحافظات العراقية عملية الاقتراع العام لانتخاب البرلمان العراقي.

وأوضح النقيب في شرطة ديالى حبيب الشمري أن “قوات الأمن قتلت صباح اليوم انتحاريين اثنين من تنظيم داعش كانا يرتديان حزامين ناسفين ويخططان لاستهداف مراكز الاقتراع ضمن المنطقة القريبة من جرف الملح شمال المحافظة”.

وفي محافظة كركوك شمال البلاد، قال النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي إن “قوات من مكافحة الإرهاب تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة زرعها مجهولون يعتقد بانتمائهم لتنظيم داعش بالقرب من مركز انتخابي في منطقة واحد حزيران”.

ويتنافس 7376 مرشحًا يمثلون 320 حزبًا وإئتلافًا وقائمة للحصول على 328 مقعدًا في البرلمان المقبل الذي سيتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.

ويحق لـ24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة.