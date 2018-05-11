ما هي تشكيلة مجلس النواب اللبناني الجديد؟

حاز النواب الجدد على أغلبية مقاعد مجلس النواب اللبناني المنتخب، الأحد الماضي، فيما توزعت باقي المقاعد على نواب عادوا للبرلمان من المجلس النيابي الأخير، وآخرين شاركوا في الحياة السياسية اللبنانية سابقًا، وتبوأوا مناصب في مجلسي الوزراء والنواب قديمًا.

وترصد شبكة “إرم نيوز” تشكيلة مجلس النواب اللبناني الجديد، والذي جاء على النحو الآتي:

63 نائبًا جديدًا

دخل 63 نائبًا جديدًا إلى البرلمان، واعتبر مراقبون أن التحديث الأكبر حجمًا حصل في دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل – كسروان، 8 مقاعد)، حيث اقتصر عدد النواب العائدين إلى المجلس على شخص واحد هو سيمون أبي رميا (ماروني، من التيار الوطني الحر).

50 نائبًا عادوا من المجلس الأخير

أعاد الناخبون اللبنانيون انتخاب 50 نائبًا قديمًا إلى المجلس النيابي الجديد من أصل 128، وقد توزعوا على الدوائر الخمس عشرة.

وفي دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل، النبطية، مرجعيون، حاصبيا)، عاد 10 نواب سابقين إلى المجلس من أصل 11، وكان من الملفت خروج النائب السابق عبداللطيف الزين، عميد النوّاب، الذي بقي في البرلمان منذ عام 1962، وقد تم استبدال هاني قبيسي الذي فاز عن دائرة بيروت الثانية به.

15 نائبًا عادوا من مجالس قديمة

وعادت إلى مجلس النواب المنتخب 15 شخصية معروفة، مقرّبة بمعظمها من حزب الله أو موالية لسوريا، وكان لها مكان في الحكم قبل عام 2009.

وهؤلاء النواب العائدون هم: سليم عون، إيلي الفرزلي، عبدالرحيم مراد، جان عبيد، جهاد الصمد، فايز غصن، سليم سعادة، هنري شديد، عدنان طرابلسي، فريد هيكل الخازن، فيصل الصائغ، أسامة سعد، مصطفى علي حسين، ألبير منصور وأمين شرّي.

12 وزيرًا

انتخب اللبنانيون 12 وزيرًا من أصل 16 تضمّهم الحكومة الحاليّة، فانضم إلى المجلس الجديد كلّ من: رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير المال علي حسن خليل، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير الشؤون الخارجية جبران باسيل، ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، ووزير التربية مروان حمادة، ووزير شؤون المهجرين طلال أرسلان، ووزير الطاقة سيزار أبي خليل، ووزير العمل محمد كبارة، ووزير الصناعة غازي زعيتر، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين.

وخسر في الانتخابات النيابية كل من: وزير الثقافة غطاس خوري، ووزير البيئة طارق الخطيب، ووزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول.