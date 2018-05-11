المستشار الإعلامي لحكومة الوفاق: المجلس الرئاسي ليس طرفًا في النزاع الليبي (فيديو إرم)

قال المستشار الإعلامي بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي علي جبريل، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ليس طرفًا في النزاع الليبي الدائر حاليًا، مشددًا على ضرورة أن يكون “الوفاق هو الإطار الذي يلتف حوله الشعب الليبي”.

وتشهد ليبيا صراعًا أمنيًا وسياسيًا خلال السنوات الأربع الماضية في شرقها وغربها، ألقى بظلاله السلبية على كافة مناحي الحياة، طرح إزاءه المبعوث الأممي غسان سلامة خريطة من ثلاثة بنود تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، قبل نهاية العام الجاري.

ولفت جبريل في لقاء خاص مع “إرم نيوز” إلى أن الإعلام له دور كبير في تهيئة الوعي السياسي للمواطن، خاصة في الأزمات والقضايا ومنها الانتخابات المقبلة التي لا بد أن يقوم الإعلام خلالها بدوره الصحيح، لعرض الأمور بشفافية على المواطن؛ لأنها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية.

وأشار إلى أن قرار مجلس وزراء الإعلام العرب، بجعل طرابلس عاصمة الإعلام العربي عام 2019 جاء تدعيمًا من الدول العربية لدولة ليبيا في مواجهة جماعات داعش الإرهابية، موضحًا أن القرار جاء كرد فعل بعد التفجيرات التي شنها التنظيم ضد مفوضية الانتخاب في طرابلس.

وأضاف أن مجلس وزراء الإعلام العرب، أدان الهجوم الإرهابي الذي وقع في طرابلس على مقر مفوضية الانتخاب، مشيرًا إلى أن الحكومة الليبية ستبذل كل طاقاتها لتهيئة طرابلس لتكون عاصمة الإعلام العربي عام 2019 بعد قرار مجلس الوزراء العرب دعمًا منه لليبيا في مواجهة الفكر الإرهابي.