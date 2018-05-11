العراق يبدأ الصمت الانتخابي قبل يوم من الاقتراع

توقفت، اليوم الجمعة، الدعايات لجميع المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها غدًا السبت، وفقًا للوائح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وبدأت الحملات الانتخابية 14 نيسان/أبريل الماضي، وفرضت المفوضية عقوبات مالية وإدارية بحق نحو 200 مرشح خالفوا شروط الدعاية المحددة من قبل المفوضية.

وقال حازم الرديني عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، إن “فترة الصمت الانتخابي محددة من قبل المفوضية بـ24 ساعة قبل إجراء الانتخابات”.

والصمت الانتخابي يمنع خلاله جميع المرشحين من الترويج لأنفسهم عن طريق وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو بالقرب من المراكز المخصصة لإجراء الاقتراع.

وانتهى أمس الخميس التصويت الخاص بالقوات الأمنية وعناصر الجيش، وبلغت نسبة المشاركة بحسب مفوضية الانتخابات 78%.

ويتنافس 7376 مرشحًا يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة للحصول على 328 مقعدًا في البرلمان المقبل، الذي سيتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.

وانتخابات 2018 هي الأولى التي تجرى في البلاد، بعد هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق العام 2011.