صحيفة إسرائيلية: حماس تخطط لاختراق الحدود مع غزة  

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن حركة حماس تسعى جاهدة بكل الوسائل المتاحة إلى اختراق الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، خلال الأيام المقبلة، من خلال المتظاهرين المتواجدين على طول السياج الأمني الفاصل شرق القطاع.

ونقلت عن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار قوله:” ما المشكلة إذا اقتحم مئات الآلاف من المتظاهرين الفلسطينيين هذا السياج الحدودي الإسرائيلي، وهو ليس حدودًا لدولة، ما المشكلة في ذلك؟”.

وأفادت “يديعوت أحرونوت”، أن السنوار خلال لقائه مع صحفيين أجانب، اليوم الخميس، أكد أن حدود إسرائيل غير معترف بها دوليًا، ولا يجب على حركة حماس أو الشعب الفلسطيني احترامها، مستنكرًا ادعاء إسرائيل أن حركته تستغل المدنيين. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، أضاف السنوار، أن المتظاهرين لن يكونوا مسلحين، بل ستكون المظاهرات سلمية على نفس شكلها الحالي، مضيفًا، أنه سيكون الحشد الأضخم للفلسطينيين.

وكانت حركة حماس قد دعت الفلسطينيين للمشاركة في مسيرة “الإعداد النذير”، الجمعة المقبلة؛ بهدف التجهيز ليوم 14 مايو/ أيار، حيث تتزامن الفعاليات مع ذكرى النكبة الفلسطينية، ونقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس.