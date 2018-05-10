مشاكل فنية تعطل الساعات الأولى للانتخابات العراقية

شهدت الساعات الأولى من الاقتراع الخاص في الانتخابات العراقية مشاكل فنية وعراقيل واجهت عناصر الجيش العراقي وأجهزة الأمن، وسط مخاوف من تحولها إلى مشكلة معقدة في التصويت العام.

وقال ائتلاف الوطينة بزعامة إياد علاوي إن هناك تأخرًا في مراكز اقتراع ديالى تسبب بزخم كبير على مراكز الاقتراع، خاصة وأن الفترة التي يحتاجها الناخب في التصويت الخاص لإكمال إجراءاته تتراوح من 3-5 دقائق.

ولفت عضو الائتلاف عبد الخالق العزاوي في تصريح له إن المشكلة ربما تصبح معقدة في التصويت العام، إذا ما عرف بأن عدد الناخبين يزيد عن مليون نسمة في حين إجمالي المشمولين بالتصويت الخاص لايزيد عن 40 ألفًا وفق إحصائيات مفوضية الانتخابات في ديالى.

بدوره أكد المرشح في كركوك عن تحالف الفتح محمد البياتي عن تعطل 5 أجهزة إلكترونية في عدة مراكز للتصويت الخاص والبالغ عددها 19 مركزًا، مؤكدًا وجود مخاوف من عدم نجاح التصويت الخاص.

وأشار البياتي في تصريح له إلى أن مكتب مفوضية كركوك لم يعالج أي خرق أو مخالفة انتخابية، ولم يستقبل أي شكوى من الكتل السياسية وهذا خطير على نزاهة الانتخابات.

وأكد منتسبون في القوات الأمنية تعطل الكثير من أجهزة التصويت في المحطات، فضلًا عن عدم وجود أسمائهم ضمن لوائح الانتخابات، سواءً في المناطق التي يعملون فيها أو مناطق سكناهم، معبرين عن استيائهم من ذهاب حقهم في الاقتراع.

ولفت عدد من المنتسبين في تصريحات متلفزة إلى وجود فوضى في بعض المراكز وغياب للرقابة وعدم سير العملية بشكل صحيح بعد توقف تلك الأجهزة في محافظات دهوك والسليمانية وكركوك.

وانطلقت صباح اليوم الخميس، انتخابات مجلس النواب للمشمولين بالتصويت الخاص وانتخابات الخارج للإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم في الانتخابات البرلمانية لعام 2014.

وقال المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي: إن عدد البطاقات الكلي على مستوى الاقتراع الخاص بلغ 904 آلاف و950 بطاقة وزع منها 794 ألفا و591 بطاقة وبنسبة 86.08%.

يأتي ذلك قبل يومين من فتح باب الاقتراع لعامة العراقيين، السبت المقبل، في أول انتخابات تجرى في البلاد بعد هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي، والثانية منذ الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد عام 2011.