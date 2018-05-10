الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شقيق عهد التميمي

اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، الشاب وعد التميمي (21 عامًا)، شقيق الطفلة المعتقلة في سجون الاحتلال، عهد التميمي، من منزله في بلدة “النبي صالح” غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال باسم التميمي، والد عهد ووعد التميمي، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت منزله في ساعة مبكرة من فجر اليوم، واعتقلت نجله “وعد”، مضيفًا أن القوة فتشت المنزل قبل انسحابها.

وقال التميمي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى “كسر إرادة عائلته باعتقال نجله وعد ومن قبله ابنته عهد ووالدتهما ناريمان.

وفي الـ 21 من مارس/آذار الماضي، قضت محكمة عسكرية بسجن عهد التميمي 8 أشهر؛ بتهمة “إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته”، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.

كما تضمن قرار المحكمة، حبس التميمي 8 أشهر أخرى “مع وقف التنفيذ”، ويتم تطبيقها في حال ارتكبت أيًّا من المخالفات المدرجة بالحكم (لم يعلن عنها) خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى غرامة قدرها 1500 دولار.

كما قضت المحكمة الإسرائيلية نفسها، بسجن والدتها ناريمان التميمي لمدة 8 أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 1700 دولار، بتهمة “إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته”.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6500 معتقل، بينهم حوالي 350 طفلًا، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.