برلمان العراق.. بدء عملية تصويت رجال الأمن والجيش

انطلقت صباح اليوم الخميس، عملية التصويت الخاص لعناصر ومنتسبي الجيش العراقي والأجهزة الأمنية بصنوفها كافة في العراق ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية للبلاد.

وافتتحت أولى المراكز للتصويت الخاص في جانب الكرخ في العاصمة بغداد حيث دعي للتصويت حوالي 935 ألف‎ من عناصر ومنتسبي قوات الجيش والشرطة وقوات البيشمركة الكردية، وباقي الأجهزة الأمنية لاختيار مرشحيهم للبرلمان العراقي.

يأتي ذلك قبل يومين من فتح باب الاقتراع لعامة العراقيين، السبت المقبل، في أول انتخابات تجري في البلاد بعد هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي، والثانية منذ الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد عام 2011.

ويتنافس في الانتخابات العراقية 7376 مرشحًا يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة على 328 مقعدًا في البرلمان، الذي يتولى انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية.

ويحق لـ24 مليون عراقي، من أصل 37 مليون نسمة إجمالي عدد السكان، الإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات المقررة يوم السبت المقبل.