القوائم المستقلة تتصدر الانتخابات البلدية بتونس

تصدّرت القوائم المستقلة نتائج الانتخابات البلدية التونسية بنسبة 32.9%، تلتها حركة “النهضة” بنسبة 29.68%، وحركة “نداء تونس” بنسبة 22.17%، وفقًا للنتائج الأولية التي أعلنتها هيئة الانتخابات التونسية، بؤتمر صحفي.

وحصلت القوائم المستقلة على 2367 مقعدًا بكامل الدوائر البلدية التي يبلغ عددها 350 دائرة، فيما كان لحركة النّهضة 2135 مقعدًا أما حركة “نداء تونس” فحصلت على 1595 مقعدًا.

وجاء “ائتلاف الجبهة الشعبية” في المرتبة الـ4، بحصوله على 295 مقعدًا بنسبة 3.6%، تلاها “التيار الديمقراطي” بـ 205 مقاعد ونسبة 2.85%.

وحلّت حركة “مشروع تونس” بالمرتبة الـ6 بحصولها على 124 مقعدًا بنسبة 1.7%، أما حركة “الشّعب” فجاءت في المرتبة الـ7 بـ 100 مقعد و1.39%، تلاها “آفاق تونس” الذّي حصل على 93 مقعدًا بنسبة 1.29%.

وجرت يوم الأحد الماضي أول انتخابات بلدية بعد ثورة تونس 2011، وتنافست في 350 دائرة بلدية 2074 قائمة، منها 1055 قائمة حزبية و159 قائمة ائتلافية، و860 قائمة مستقلة، وتجاوز عدد المقاعد المتنافس عليها 7200 مقعد بالمجالس البلدية.

وأكد عضو هيئة الانتخابات رياض بوحوشي في كلمة له اليوم خلال المؤتمر الصحفي، أنّ “نسبة الإقبال على التصويت في البلديات قدّرت بنسبة 35.6%”.

وأشار إلى أن عدد النّساء الحاصلات على مقاعد بالمجالس البلدية المنتخبة بلغ 3385 بنسبة 47.05%، في حين كان عدد الرجال 3809 بنسبة 52.95%.