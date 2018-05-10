العراقيون في مصر يستعدون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية

يستعد العراقيون في مصر، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية العراقية، اليوم الخميس.

وقال السفير العراقي في القاهرة محمد حبيب الصدر، إن “السفارة العراقية خصصت 5 مراكز اقتراع للجالية العراقية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، التي ستبدأ صباح اليوم الخميس”.

وأشار الصدر، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الإعلام العرب الذي عقد بالقاهرة، الأربعاء، إلى أن “السفارة أجرت الاستعدادات على أكمل وجه؛ لهذه الانتخابات التي يعوّل عليها العراق كثيرًا لتشكيل برلمان وحكومة جديدة”.

وأوضح السفير العراقي في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن “الانتخابات العراقية هذه المرة تتميز بنزاهتها وشفافيتها، حيث يتم استخدام طريقة حديثة تظهر النتائج خلال ساعات قليلة”.

ولفت الصدر إلى أن “السفارة العراقية بالقاهرة تقف على مسافة واحدة من جميع الكيانات، ولا تميل لكيان على آخر”.

ونوه بأن “الأكراد سيشاركون في الانتخابات لأنهم جزء أساسي في العملية السياسية”، مشيرًا إلى أن “بعض المرشحين الأكراد تركوا قوائمهم الانتخابية بكردستان وترشحوا على قوائم أخرى خارجها وهو ما يؤكد أن العراق بات نسيجًا واحدًا”.

وأكد الدبلوماسي العراقي أن “النازحين العراقيين عادوا لديارهم بعد الانتصار على داعش، فيما لا يزال 40% منهم بالمخيمات يتم توفير كافة الاحتياجات الإنسانية لهم، تمهيدًا لعودتهم الطواعية”.

من جانب آخر، قال الصدر إن “التعاون المصري العراقي في مجال النفط يسير بشكل جيد”، لافتًا إلى أن الأسبوع الماضي شهد افتتاح مشروع “سيبيا” للغاز الذي تشارك فيه شركة “بتروجيت” المصرية للبترول بنسبة 20%..

وكشف الصدر عن عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار العراق مع دخول الشركات المصرية للسوق العراقية، لافتًا إلى أن الحكومة العراقية تدرس طلبًا مصريًا بإنشاء مركز تجاري ببغداد.

واعتبر أن “كل المؤشرات تؤكد أن المرحلة القادمة بين البلدين ستكون واعدة”.