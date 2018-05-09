مصدر عسكري: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

قال مصدر عسكري سوري إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية على الأراضي السورية دون تحديد الموقع، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، فجر الخميس.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن “طائرات حربية إسرائيلية تستهدف الأراضي السورية بالصواريخ والدفاعات الجوية تتصدى لها”.

وكان الجيش الإسرائيلي اتهم في بيان في وقت سابق، قوات إيرانية على الجانب الخاضع لسوريا من مرتفعات الجولان، بقصف مواقع عسكرية إسرائيلية، مشيرا إلى عدم وقوع خسائر بشرية.

وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، إن إسرائيل ردت على الهجوم.