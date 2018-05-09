الاحتلال: قوات إيرانية تستهدف بـ20 صاروخًا مواقع إسرائيلية في الجولان (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن “قوات القدس الإيرانية” المتواجدة في سوريا، قصفت بعدد من الصواريخ مواقع على طول الحدود مع الجولان.

جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام عبرية أن قصفًا إسرائيليًا استهدف مواقع للنظام السوري في القنيطرة جنوب سوريا.

وأضاف المتحدث اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، في تصريح صحفي، أنه “في الساعة 12:10 من ليل الأربعاء أطلقت قوة القدس الإيرانية حوالي 20 صاروخًا على أهداف إسرائيلية في الجولان”.

وأضاف أن “إسرائيل اعترضت بعضًا من الصواريخ، ولا توجد تقارير عن وقوع خسائر بشرية”، مشيرًا إلى أن “التلفيات التي لحقت بالمواقع الإسرائيلية محدودة”.

ونقلت “رويترز” عن بيان للجيش الإسرائيلي، أن “صفارات الإنذار من الغارات الجوية دوّت في منطقة مرتفعات الجولان”.

وطالب الجيش الإسرائيلي السكان القريبين من الحدود بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج، وجرى تجهيز الملاجئ تحسبًا لأي تصعيد عسكري كبير، قد يتطور في الساعات المقبلة.

في المقابل، استهدفت إسرائيل فجر الخميس، مواقع للنظام السوري في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، بقصف بالدبابات والصواريخ، تلاه قصف جوي.

وقالت مصادر محلية إن “دبابات إسرائيلية متمركزة في منطقة الجولان السورية المحتلة، قصفت مواقع للنظام في مدينة البعث بالقنيطرة، فردت قوات النظام بإطلاق صواريخ على الجانب الإسرائيلي”.

وأضافت المصادر أن “إسرائيل استهدفت بعد ذلك بلدة الحضر في القنيطرة بالصواريخ ليتطور الأمر باستهداف المنطقتين بالطائرات الإسرائيلية”.

وأشارت المصادر أن “صفارات الإنذار دوت في الجولان المحتل، فيما شهدت مواقع النظام في القنيطرة استنفارًا وحركة نقل للآليات العسكرية تحسبًا لاستمرار الضربات”.

واحتلت إسرائيل مناطق واسعة من هضبة الجولان التي تعد جزءًا من الأراضي السورية، خلال حرب حزيران/ يونيو عام 1967، وأعلنت ضمها في عام 1981، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بذلك.