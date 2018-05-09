رئيس هيئة النزاهة العراقية يعلن استقالته للمرة الثانية

أعلن رئيس “هيئة النزاهة” في العراق حسن الياسري، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، بحسب رسالة بعثها إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي.

وهذه هي الرسالة الثانية التي يقدمها الياسري للاستقالة من منصبه إلى العبادي، حيث قدم في يوليو/ تموز 2016، رسالة طالب فيها بالموافقة على استقالته.

وجاء في نص الاستقالة: “كنت قد قدمت استقالتي إلى سيادتكم بتاريخ 4 /7/ 2016 وقد طلبتم مني التريث لغاية إيجاد البديل”، مضيفًا: “بعد مرور هذه المدة الطويلة أكرر الرجاء بقبول استقالتي، للأسباب المذكورة في الطلب السابق”.

يشار إلى انه وفي الفترة التي كان الياسري عضوًا في مجلس النواب قدم استقالته إلى رئاسة المجلس بعد سنة من شغله العضوية ولكن رئاسة المجلس رفضت طلبه.

وفي مطلع العام الحالي 2015 رُشح الياسري من قبل حيدر العبادي لرئاسة هيئة النزاهة حيث صدر الأمر الديواني بتكليفه لشغل هذا المنصب بتاريخ 6/4/2015، بعد إعفاء علاء الساعدي من هذا المنصب.

وحسين الياسري عضو في حزب “مستقلون” بزعامة الوزير السابق حسين الشهرستاني متحالف مع قائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي.