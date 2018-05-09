العراق يغلق المنافذ الحدودية والمطارات خلال الانتخابات البرلمانية

قررت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، إغلاق المنافذ الحدودية البرية والجوية لمدة 24 ساعة بالتزامن مع موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها السبت المقبل.

ونقل موقع “السومرية نيوز” العراقي عن مصدر أمني قوله، إن أمراً صدر بإغلاق المنافذ الحدودية والمطارات من الساعة الـ 12 من مساء الجمعة ولغاية الساعة الـ 12 من مساء السبت المقبل”.

ويتنافس في الانتخابات العراقية 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو الآتي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.