وزير إسرائيلي: نهدف إلى إخراج إيران من سوريا

قال وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن حكومته تعمل على إجبار إيران على الانسحاب من سوريا.

وذكر كاتس، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، بعد ساعات من هجوم استهدف قوات إيرانية في سوريا:” الإيرانيون لا يفهمون غير هذه اللغة”.

وأضاف الوزير أن ” النقطة التي انغلقت فيها إيران على نفسها بين 2003 و2015 بسبب التهديدات الأمريكية باجتياحها، وبسبب ضغط العقوبات هي النقطة التي يجب أن نعود إليها وأن نكون جزءًا أساسيًا فيها من أجل دفع إيران للخروج من هذه المنطقة”.

وأوضح كاتس أن ” إسرائيل لا تريد احتلال سوريا، لكنه يريد أن تتخذ إيران قرارًا استراتيجيًا بالانسحاب منها”.

وتعرضت قاعدة سورية عسكرية لهجوم الليلة الماضية، بعد إعلان إسرائيل عن حالة تأهب في منطقة الحدود مع سوريا في الشمال، بسبب تحركات ملحوظة تم رصدها في سوريا.

ووقع الهجوم أيضًا بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وفرضه أقصى درجات العقوبات على إيران.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم بشكل صريح، رغم تلميح وسائل إعلام إسرائيلية بذلك.

وأشار كاتس إلى أن “إيران تهدد بشكل علني أنها ستهاجم إسرائيل، ونحن نتعامل مع ذلك بجدية تامة”، منوها إلى أننا “ندافع عن جنودنا ومواطنينا، بطرق استخبارية وكذلك بكافة السبل لتحديد التهديدات والقضاء عليها مسبقًا”.

وشدد على أن “استراتيجية حكومته تهدف إلى منع اندلاع حرب”، مبينًا أن “نتنياهو توجّه إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل الدفع نحو إخراج إيران من سوريا لتجنب وقوع احتكاكات تؤدي إلى حرب”.

وأكد كاتس على وجود “تعاون مع الولايات المتحدة، وخاصة من ناحية قوتنا وتأهبنا، وقدرتنا الاستخبارية في تحديد تحركات عسكرية وإحباطها بشكل استباقي، وكذلك لدينا قوة الردع، والقدرة على العمل، والوقاية، والدفاع عن أنفسنا بشكل فعال”.

وشهدت الأسابيع الأخيرة عدة هجمات استهدفت قواعد تابعة لإيران في سوريا، ووجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل بتنفيذها.

ودمرت إحدى الهجمات منظومة الطائرات دون طيار الإيرانية في سوريا، وقتل في الغارة سبعة ضباط إيرانيين بينهم المسؤول عن المنظومة، وهددت إيران بالرد على هذه الهجمات.