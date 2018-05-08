العاهل الأردني يفتتح فعاليات معرض “سوفكس” العسكري في عمّان (صور)

افتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ 12 لمعرض “سوفكس 2018“، المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية العسكرية، ومعدات العمليات الخاصة، والأمن القومي.

وشهد الافتتاح في أحد ميادين مطار “ماركا” العسكري، بالعاصمة عمان، عرضًا عسكريًا لوحدات مختلفة من الجيش الأردني، استخدمت فيه المروحيات العسكرية، وتخلله تنفيذ مناورة تدريبية، واقتحام، وإنزال عسكري ومظلي.

وحضر افتتاح المعرض، مسؤولون عسكريون أردنيون وأجانب، وسفراء عشرات من الدول لدى المملكة.

وبعد حفل الافتتاح، قام العاهل الأردني بزيارة أجنحة المعرض العسكري، واطلع على المنتجات التي عرضتها الدول المشاركة.

وفي كلمة له، قال مدير معرض “سوفكس”، عامر الطباع، إنه “يشارك في المعرض 99 وفدًا رسميًا من 53 دولة، وأكثر من 400 عضو”.

ومن المقرر أن تُختتم أعمال الدورة الثانية عشرة لمعرض “سوفكس 2018″، بعد غد الخميس.