المقاتلات الليبية تقصف درنة ونجاة قائد كبير من محاولة اغتيال

شن سلاح الجو الليبي، غارات مستمرة اليوم الثلاثاء وأمس على مواقع وتمركزات تابعة لمجلس شورى ثوار درنة المتشدد في منطقة عين البنت والمشتل والظهر الحمر.

وقال المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبرة لـ ” إرم نيوز”، إن “غرفة عمليات سلاح الجو أكدت إصابة الأهداف بدقة بالغة”، مشيرًا إلى تكبد من وصفوهم بـ “الإرهابيين” خسائر عديدة في الأرواح والمعدات.

ولفت إلى استمرار تعامل قوات الجيش الليبي مع فلول الجماعات المتشددة بالمدفعية الثقيلة في المحور الجنوبي الشرقي للمدينة، بعد أن حاول هؤلاء شن هجوم في محاولة لاستعادة بعض النقاط الاستراتيجية التي سيطر عليها الجيش يوم أمس، دون طائل.

وبيّن صبرة، أن العقيد إدريس الجالي، آمر كتيبة 102 مرتوبة، نجا يوم أمس الثلاثاء من لغم أرضي وضعته المجموعات المتشددة فى منطقة سيدي عزيز، ولم يصب بأي أذى.