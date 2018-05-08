العبادي: قضينا على مشروع تقسيم العراق بإرجاع كركوك

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، إن حكومته نجحت بالقضاء على مشروع تقسيم البلاد، بعد إرجاع محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان إلى سلطة الحكومة الاتحادية.

وأضاف العبادي، في تجمع انتخابي أمام أنصاره في محافظة واسط جنوبي البلاد، أن “تنظيم داعش الإرهابي نجح بعزل إقليم الشمال عن العراق، وأوقف الطريق البري إليه، وقالوا إن هذا التقسيم واقعي، وقد حصل على الأرض بعزل الإقليم”.

وأوضح: “العراق واجه تحدي التقسيم، وكتبت العديد من وسائل الإعلام العالمية أن العراق انتهى وتقسم وأصبح كانتونات؛ فجزء مسيطر عليه من قبل تنظيم داعش”.

وتابع: “قضينا على تنظيم داعش وبعدها أراد البعض تقسيم البلد بإجراء الاستفتاء، وقضينا على مشروع التقسيم، وأرجعنا كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها إلى العراق، وهذه الأراضي ليست لقومية أو مكون معين، بل لجميع العراقيين”.

وسيطرت قوات مشتركة من الجيش العراقي و”مكافحة الإرهاب” و”الحشد الشعبي” منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد انسحاب قوات “البيشمركة” منها دون قتال.