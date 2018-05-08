الأمن المغربي يفكك خلية لداعش بالتنسيق مع إسبانيا

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك خلية موالية لتنظيم داعش، تتألف من خمسة عناصر تتراوح أعمارهم بين 22 و33 سنة، وذلك بتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسبانية .

وذكرت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها أن “هذه العملية، التي تندرج في إطار التعاون الأمني المشترك بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، أسفرت عن إيقاف 3 عناصر ينشطون بمدينة الفنيدق المغربية تزامنًا مع اعتقال عنصرين آخرين بمدينة بلباو الإسبانية حاملين للجنسيتين المغربية والسنغالية”.

وأكدت وزارة الداخلية المغربية، أنه “تم خلال العملية حجز أسلحة بيضاء عبارة عن سكاكين كبيرة الحجم وبذل عسكرية، إضافة إلى أجهزة إلكترونية”.

وبناءً على التحريات الأولية، فإن “أعضاء هذه الخلية الذين كانوا على صلة بمقاتلين بالساحتين السورية والعراقية، انخرطوا في حملات دعائية وإعلامية تروج للفكر المتطرف، وتشيد بالأعمال الدموية لتنظيم داعش، كما يعملون على استقطاب وتجنيد شباب بالبلدين لارتكاب أعمال إرهابية تحت راية هذا التنظيم”.

وستقدم السلطات المختصة المشتبه فيهم للعدالة فور انتهاء التحقيق الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن 1669 مغربيًا، بينهم 225 معتقلًا سابقًا في قضايا “الإرهاب”، يقاتلون في صفوف المجموعات “الإرهابية” بالخارج، بينهم 929 بصفوف تنظيم داعش، دون ذكر الأماكن المتواجدين فيها.

ولفت إلى أن السلطات الأمنية تمكنت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017، من تفكيك 10 خلايا “إرهابية” فيما فككت 15 خلية في 2016، و23 خلية في 2015.