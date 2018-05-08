مستوطنون يدعون لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى

أطلق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، حملة واسعة للتجهيز لاقتحام المسجد الأقصى بأعدادٍ كبيرةٍ، يوم الأحد المقبل، تزامنًا مع ما يسمى “ذكرى توحيد القدس”.

ويحتفل الاحتلال بالذكرى الـ 51 لاحتلال القسم الشرقي من القدس المحتلة وضمه للقسم الغربي من المدينة، ويوافق هذا اليوم ذكرى النكسة لدى الفلسطينيين.

وبدأت جماعات المقتحمين ومنظمات الهيكل المزعوم بالتغريد على وسم بعنوان “ألفان في يوم القدس”، لحشد أكثر من ألفَيْ مستوطن لاقتحام الأقصى خلال هذا اليوم.

ونشرت إحدى الصفحات التابعة لما يسمى “تجمع منظمات الهيكل”، عبر “فيسبوك” منشورًا قالت فيه: “51 سنة مرت ولم يتم الإعلان عن الانتصار في الحرب، هل القدس عربية أو يهودية؟، حان الوقت لإعلان الانتصار في الحرب، بيوم القدس سندخل جبل الهيكل بالآلاف”.

وعلق أحد المستوطنين على الهاشتاغ قائلًا، “من الممتع أن نشاهد نقل السفارة الأمريكية في اليوم التالي ليوم القدس، ولكن تحرير القدس لم يكتمل بعد، والمعركة على “جبل الهيكل” لم تنته، في يوم القدس يجب أن ننهي حرب الأيام الستة بإعلانٍ حقيقي أن – جبل الهيكل – بأيدينا”.

ويواصل المستوطنون دعواتهم لتكثيف اقتحامهم للأقصى منذ أيام، إذ وزّعوا منشورات وكتبوا بطاقات للحث على زيادة أعداد المقتحمين، فيما يحاولون رفع عدد المقتحمين بشكلٍ تدريجي يوميًا، إذ يقتحم العشرات من المستوطنين بمن فيهم أعضاء“منظمات الهيكل” المزعوم والطلبة اليهود، باحات المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية ويتلقون شروحاتٍ في باحاته.

وقال الشيخ عمر كسواني مدير المسجد الأقصى، إن “دعوات اقتحام المسجد الأقصى ممنهجة من القيادة الإسرائيلية”، مشيرًا إلى أن “من يقوم بهذه الدعوات هو جماعات المتطرفين من المستوطنين”.

وأضاف كسواني في تصريح لـ “إرم نيوز” اليوم: “هذه الدعوات هي من تسبب المشاكل في المسجد الأقصى المبارك، كما أن المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بالسلاح؛ ما يتسبب بالإزعاج للمصلين المتواجدين في المسجد”.

وأكد كسواني “ضرورة شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والتواجد فيه بشكل مستمر من أجل الوقوف في وجه هؤلاء المستوطنين”.

وتابع :” هذه الدعوات جاءت بعد تسيير ما يزيد عن 70 قافلة من أهالي الداخل المحتل لتنظيف المسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة، محملًا الاحتلال الإسرائيلي تبعات الاقتحامات المستمرة من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى.