باراغواي تعتزم نقل سفارتها إلى القدس نهاية مايو

أعلنت الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، أن باراغواي تعتزم افتتاح سفارة في القدس بنهاية مايو/أيار الجاري، لتصبح ثالث دولة تعلن عن نقل سفارتها إلى القدس بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون في بيان نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن “رئيس باراغواي، أوراسيو كارتيس يعتزم المجيء إلى إسرائيل بنهاية الشهر لافتتاح سفارة في القدس”.

وأضاف أنه “نبأ رائع حيث أن الاعتراف الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل يكتسب زخمًا”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الخارجية في باراغواي بشأن ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية.

وتعتزم الولايات المتحدة نقل سفارة واشنطن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، منتصف مايو/ آيار الجاري، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل (14 مايو 1948).