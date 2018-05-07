مقاتلو المعارضة يبدؤون مغادرة آخر جيب محاصر في سوريا

أعلن الجيش السوري ومقاتلون من المعارضة وسكان، أن مئات من مقاتلي المعارضة غادروا آخر الجيوب الرئيسة المحاصرة للمعارضة في سوريا، اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن يغادر آلاف آخرون بعد هجوم استمر شهورًا للقوات الحكومية بدعم من روسيا.

وغادرت أول قافلة حافلات تقل مئات من مقاتلي المعارضة مع أسرهم، وترافقها قوات من الشرطة العسكرية الروسية مدينة الرستن في بداية عملية إجلاء تستمر أسبوعًا من بلدات وقرى في جيب يقع بين مدينتي حمص وحماة.

وأذعن مقاتلون يمثلون عدة جماعات رئيسة من الجيش السوري الحر لاتفاق فرضته روسيا، بعد محادثات مطولة مع القادة الروس في بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي في الـ2 من شهر آيار/ مايو المقبل.

وأجبر الاتفاق الجيش السوري الحر على تسليم الأسلحة الثقيلة، وأعطى مقاتلي المعارضة غير المستعدين للتوصل لسلام مع الجيش خيار المغاردة بأسلحتهم الخفيفة إلى مناطق تسيطر عليها قوات المعارضة شمال سوريا.