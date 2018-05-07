نصر الله: نتيجة الانتخابات اللبنانية تعد انتصارًا كبيرًا لخيار المقاومة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله المدعوم من إيران اليوم الإثنين، إن نتائج الانتخابات اللبنانية تعد “انتصارًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا لخيار المقاومة” في إشارة إلى حزب الله وحلفائه الإقليميين.

وفي خطاب تلفزيوني بعد يوم من أول انتخابات نيابية تجرى في البلاد منذ تسع سنوات، قال نصر الله: “نستطيع أن نحكي اليوم بدرجة عالية من اليقين، أن الحضور النيابي الذي أفرزته هذه الانتخابات …يشكل ضمانة وقوة كبيرة لحماية المقاومة، وهذا الخيار الاستراتيجي لحماية المعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة”.